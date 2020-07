Mit der Neuentwicklung lasse sich die Wasserqualität von Talsperren und Stauseen in Echtzeit überprüfen, so die Bergakademie. Vor allem aber erreiche der Schwimm-Roboter auch unzugängliche Stellen. Er könne also in Gewässerbereichen messen, die man mit dem normalen Boot nicht erreichen würde. Erste Tests zur Gaszusammensetzung im Wasser erfolgten nun am Kreuzteich in Freiberg.