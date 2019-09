Im Freiberger Dom werden am Mittwochabend die 23. Silbermann-Tage eröffnet. Das Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto "Musik & Macht" und widmet sich der Verbindung zwischen der Kunst und den Herrschenden. Insgesamt umfassen die Silbermann-Tage, die bis zum 15. September gehen, 30 Veranstaltungen in der Region zwischen Freiberg, Dresden und dem Erzgebirge. Parallel zum Festival findet zum 14. Mal der Internationale Gottfried-Silbermann-Orgelwettbewerb statt. Zu dem treten 28 junge Organisten aus elf Ländern an.