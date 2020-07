Mehr als zwei Jahre nach der Insolvenz des Solarworld-Konzerns bekommt dessen Werk in Freiberg eine neue Chance. Die Gläubiger des ehemals größten deutschen Solarmodulherstellers haben am Donnerstag einem Verkauf der Anlagen zugestimmt, wie Insolvenzverwalter Christoph Niering mitteilte.

Für rund 12 Millionen Euro sollen die Immobilien in Freiberg an den neuen Besitzer gehen. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger will dort und in Bitterfeld-Wolfen in Zukunft wieder Solarzellen herstellen. Produktionsstart soll im ersten Halbjahr 2021 sein. Bis zu 3.000 Arbeitsplätze seien geplant, hieß es.