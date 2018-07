Insolvenzverwalter sieht keine Perspektive Solarworld in Freiberg vor dem Aus

Hauptinhalt

Solarzellen werden in Deutschland in großem Stil nur noch von Solarworld hergestellt - unter anderem in Freiberg. Nun scheint das Unternehmen endgültig vor dem Aus zu stehen. Bis zum 30. September muss ein Investor gefunden werden.