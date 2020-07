Das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg illustriert in einer Sonderausstellung die Geschichte der Altersvorsorge in Deutschland. Die Schau mit unter dem Titel "Vom Gnadengroschen zur Rentenformel" wird bis Ende Februar 2021 in den Ausstellungsräumen am Dom gezeigt. Sie ist auch ein Beitrag zum sächsischen Jahr der Industriekultur.