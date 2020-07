Forscher der TU Bergakademie Freiberg untersuchen gemeinsam mit dem Klinikum St. Georg in Leipzig und der dortigen Universitätsmedizin die Ausbreitung von Viren über Tröpfchen in der Luft. Wie die TU Freiberg am Montag mitteilte liegt der Fokus der Forscher dabei auf sogenannten Aerosolen. Dies seien sehr kleine Tröpfchen, die im Gegensatz zu größeren Tropfen noch längere Zeit in der Luft schwebten und so möglicherweise eine weitere Ausbreitungsform darstellten.