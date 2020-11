Ob Heavy Metal oder Techno - Achim Reisdorf liebt Musik. Und Steine. Der promovierte Geologe stammt aus Freiberg. Nach Stationen in Tübingen und Basel arbeitet der 53-Jährige nun für das Ruhrmuseum Essen in Nordrhein-Westfalen. Dort ist er während des Corona-Lockdowns im Frühajhr auf eine verrückte Idee gekommen: "Die Idee war, einen Wettbewerb auszurufen, dass man Menschen anhand von Klängen Gesteine erforschen lässt. Aus diesen Klängen sollten Techno-Stücke produziert werden."

In einer Klang-Datenbank stellte Achim Reisdorf verschiedene Geräusche zur Verfügung. Da waren tatsächlich Steine aufeinander geschlagen oder auf einer Art Xylophon bespielt worden. Aus solchen Klangschnipseln sollte Musik entstehen. Achim Reisdorf startete einen Online-Aufruf. Sogar in Neuseeland experimentierten Leute aus der Elektromusik-Szene mit Steingeräuschen, verfremdeten sie mit Synthesizern und Effekten.

Auch Tobias Kosellek aus Oelsnitz im Vogtland machte mit. Er ist seit mehr als 20 Jahren Techno-DJ und legt international in Clubs auf: "Wenn ein Geologe sagt: 'Okay, wir haben hier Sounds aufgenommen - Steine - mach da mal Musik draus!', dann ist das spannend und sehr herausfordernd. Mich hat ein Bild von einem Schacht begleitet. Dass Musik auf eine andere Kunstform trifft, das ist ja was sehr Bekanntes. Aber dieses Mal ist es die Wissenschaft."