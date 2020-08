Am späten Sonntagnachmittag ist im Freiberger Johannisbad ein 5-jähriges Mädchen bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Das teilte die Freiberger Bäderbetriebsgesellschaft mit. In der Mitteilung heißt es weiter, dass die Kriminalpolizei Chemnitz noch am Abend mit einer Untersuchung des Unglücks begonnen habe. Auch der Betreiber werde sich bemühen, den Ablauf des Unglücks lückenlos zu untersuchen. Weiter heißt es, dass der Betreiber des Johannisbades aufgrund der aktuellen Geschehnisse und Ermittlungen keine weiteren Stellungnahmen abgeben könne.