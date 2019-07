In Freiberg ist ein Student der TU Bergakademie an Tuberkulose erkrankt. Wie das Landratsamt Mittelsachsen mitteilte, ist der Mann in medizinischer Behandlung. Zudem seien inzwischen mehr als 200 Kontaktpersonen ermittelt worden, die untersucht werden. Im Landkreis Mittelsachsen ist der aktuelle Tuberkulosefall der vierte seit Jahresbeginn. In der vergangenen Woche hatte auch das Chemnitzer Gesundheitsamt einen Tuberkulosefall an einer Grundschule gemeldet.