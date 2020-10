Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg sichtet zurzeit seine Bestände für eine neue Dauerausstellung. Auch ein überdimensionale 3D-Puzzle mit etwa einhundert Teilen gehört dazu. Die Teile gehören zur 500 Jahre alten Turmuhr des Freiberger Rathauses. Mehr als ein Jahrhundert lagerten die Teile im Freiberger Museum. Im kommenden Jahr sollen sie zusammengesetzt in einer Ausstellung zeigen, was den Freibergern vor langer Zeit die Stunde geschlagen hat, sagt Museumsmitarbeiterin Ilka Stern. "So eine Uhr hat das gesellschaftliche Leben der Stadt geleitet. Alle Menschen haben darauf gehört und haben danach ihr Leben ausgerichtet."