Auf der A4 zwischen Berbersdorf und Siebenlehn ist am Freitag ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen. Der Autotransporter durchbrach nach Angaben eines Reporter die Leitplanke und raste in den Graben. Bei dem Unfall verlor der Lastwagen Diesel, das in einen nahen Bach floss. Die Feuerwehr errichtet daraufhin in dem Gewässer eine Ölsperre. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist vor Ort, um die Bergung vorzubereiten.



Derzeit sind laut Polizei zwei Fahrspuren in Richtung Dresden gesperrt. Es gibt Stau.