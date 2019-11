Nach einem schweren Unfall mit sieben Verletzten auf der B101 am Sonnabendnachmittag musste die Bundesstraße am Sonntagvormittag noch einmal gesperrt werden. Wie der Verkehrswarndienst mitteilte, rekonstruierten Ermittler den Unfallhergang zwischen Großschirma und Kleinwaltersdorf. Nach gut zwei Stunden wurde die Sperrung am Mittag wieder aufgehoben.

Bildrechte: André März