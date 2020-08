Ein Unfall auf der A4 hat in der Nacht zum Montag für einen langen Stau ab Siebenlehn gesorgt. In Fahrtrichtung Chemnitz war ein Sportwagen mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Dabei wurde das Auto nach Angaben der Polizei gegen die Mittelleitplanke geschleudert und stark beschädigt. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen ereignete sich bei strömendem Regen. Wegen der Bergungsarbeiten musste die A4 in Richtung Chemnitz gesperrt werden. Es bildete sich ein zehn Kilometer langer Stau.