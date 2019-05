In den vergangenen Wochen konnte man vor allem in den Dörfern Sachsens viele Wahlplakate von NPD und AfD sehen, andere Parteien waren nicht präsent an Masten und Bäumen - beispielsweise entlang der B6 von Meißen Richtung Oschatz, entlang der B96 bei Bautzen oder in der Döbelner Region. Der Kreisgeschäftsführer der CDU Mittelsachsen, Robert Frisch, sagte MDR SACHSEN: Die CDU-Kandidaten haben in der Region an 2.000 Stellen Plakate aufgehängt. "Um eine spürbare Hoheit zu haben, ist das aber zu wenig gewesen." Rund ein Drittel der CDU-Kandidaten in Mittelsachsen haben nach Informationen von Frisch ihre Mandate in Stadt- und Gemeinderäten verloren.