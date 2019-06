Windradkritiker laden Parteien zur Podiumsdiskussion nach Siebenlehn

Der sächsische Landesverband Landschaftsschutz e.V. hat Politiker aller Parteien zu einer Podiumsdiskussion zum Thema "Windenergie" eingeladen. Wie der Verband mitteilte, sollen die Parteien vor der Landtagswahl ihre Standpunkte zu verschiedenen Fragen rund um das Thema Windenergienutzung darstellen. Besucher sollen im Anschluss die Möglichkeit haben, Fragen an die Politiker zu stellen. Die Veranstaltung findet am Dienstag im Hotel "Schwarzes Roß" in Siebenlehn statt.