Bis unters Hallendach gefüllt mit Streusalz ist die Lagerhalle im Landkreis Mittelsachsen. In der vorigen Saison verteilten die Straßenmeistereien 11.500 Tonnen Streusalz in dem Landkreis.

Bis unters Hallendach gefüllt mit Streusalz ist die Lagerhalle im Landkreis Mittelsachsen. In der vorigen Saison verteilten die Straßenmeistereien 11.500 Tonnen Streusalz in dem Landkreis.

Bis unters Hallendach gefüllt mit Streusalz ist die Lagerhalle im Landkreis Mittelsachsen. In der vorigen Saison verteilten die Straßenmeistereien 11.500 Tonnen Streusalz in dem Landkreis. Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Zum Tag der Winterbereitschaft dankte der erste Beigeordnete Dr. Lothar Beier allen Fahrerinnen und Fahrern. "Sie sind die ersten, die zu früher Stunde die verschneiten und glatten Straßen befahren." Bildrechte: MDR/Monika Di Carlo

Der Landkreis Mittelsachsen hat insgesamt sechs Straßenmeistereien: in Döbeln, Rochlitz, Mühlau, Hainichen, Freiberg und Brand-Erbisdorf. Deren Winterdienstfahrzeuge und Technik sind in der Amtswerkstatt in Hainichen repariert und auf kommende Einsätze vorbereitet worden. Insgesamt stehen 24 landkreiseigene und 32 Fahrzeuge von vertraglich gebundenen Firmen zur Verfügung. Bis Anfang November werden Schneezäune an Bundes-, Staats- und Kreisstraßen auf abgeernteten Feldern aufgestellt. Das soll auf einer Länge von rund 60 Kilometern passieren.