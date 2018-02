Freiberg will in den nächsten vier Jahren keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen. Das hat der Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich beschlossen. SPD und CDU hatten ursprünglich den Zuzugsstopp für zwei Jahre beantragen wollen. Doch kurzfristig hatten die beiden Fraktionen einen Zeitraum von vier Jahren beantragt. Der Beschluss solle nun ans Land gehen, der Innenminister entsprechende Weisungen an das Landratsamt Mittelsachsen weitergeben, der zuständigen Ausländerbehörde, sagte der Freiberger Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD).

Wir haben mehr geleistet, als wir als Kommune mussten. Wir haben uns dem Thema Integration wirklich gestellt. Sven Krüger Oberbürgermeister (SPD) der Stadt Freiberg

Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger appellierte an den Landkreis, Flüchtlinge fairer auf Mittelsachsen zu verteilen. Bildrechte: MDR/Kathrin König Krüger begründete den Beschluss des Aufnahmestopps in einer emotionalen Rede. Seinen Worten hörten Zuschauer und bundesweit angereiste Medienvertreter auf der voll besetzten Empore im historischen Ratssaal zu. Demnach wohnten mehr als 2.000 Flüchtlinge und Asylsuchende in Freiberg. "70 Prozent der Migranten des Landkreises Mittelsachsen sind in Freiberg untergebracht." Laut Krüger fehlen 2018 mehr als 214 Kindergartenplätze. Der Landkreis geht nach Krügers Worten sogar von 300 fehlenden Plätzen aus. Auch in den Schulen würden zwölf Klassenräume benötigt, um die Flüchtlingskinder zu unterrichten. In mehreren Kitas und Horteinrichtungen betrage der Migrationsanteil zwischen 25 und 40 Prozent.

Wir können das Recht auf einen Kindergartenplatz, auf Schulpflicht und auf Vermittlung der deutschen Sprache nicht mehr gewährleisten. Sven Krüger Oberbürgermeister Freiberg

Trotz vielfältiger Integrationsarbeit, Sprachgruppen, Personalaufwand und Kooperation mit Vereinen und ehrenamtlichen Helfern stoße die Stadt an Grenzen. Freiberg wolle eine tolerante, weltoffene Stadt bleiben und die Integration derer, die da sind, nicht gefährden. Daher warb der Oberbürgermeister für den Zuzugsstopp. Außerdem verlangte er, dass die Lasten der Integrationsarbeit im Landkreis breiter verteilt werden sollten. "Ich verstehe nicht, warum in Brand-Erbisdorf eine Asylunterkunft leersteht, während die Stadt Freiberg absäuft", kritisierte das Stadtoberhaupt die Verteilungsarbeit des Landkreises.

Die Kapazitäten reichen bei weitem nicht mehr aus. Unsere Stadt braucht die Atempause zum weiteren Bau von Kindergärten und Schulräumen. Anette Licht CDU-Fraktionsvorsitzende Freiberg

Steve Johannes Ittershagen von der CDU ärgert sich, dass die Hilferufe der Stadt bislang überhört wurden. Bildrechte: MDR/Kathrin König "Durch die ungerechte Verteilung durch die Kreisverwaltung ist Freiberg an seine Grenzen gestoßen", urteilte auch CDU-Stadtrat und Landtagsmitglied Steve Johannes Ittershagen. Seit mehr als einem halben Jahr kämpfe Freiberg bei vielen Akteuren auf diversen Ebenen um Gehör. "Aber nichts ist passiert. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum die Verteilungsquote im Landkreis nicht verändert wurde."

Ich verstehe den Beschluss als Hilferuf an die Staatsregierung und den Landkreis Mittelsachsen. Jana Pinka Freiberger Stadträtin und Landtagsabgeordnete der Linkspartei

Linken-Stadträtin Jana Pinka stimmte gegen den Zuzugsstopp. Das Land Sachsen sei auch der falsche Adressat. Bildrechte: MDR/Kathrin König Kritik an der Beschlussvorlage zum Zuzugsstopp kam von den Grünen, der AfD und der Linkspartei. Die AfD hätte sich so eine Vorlage schon vor einem Jahr gewünscht, meinte Marko Winter.

Jana Pinka von der Partei Die Linke verwies darauf, dass das Gesetz pauschale und unbestimmte Zuzugsbeschränkungen gar nicht hergebe. "Der Ministerpräsident und der Innenminister sind auch die falschen Adressaten", kritisierte sie die Beschlussvorlage. Ihrem Gegenantrag, das Ganze abzulehnen und stattdessen den Landkreis Mittelsachsen in die Pflicht zu nehmen, "endlich ein dezentrales Konzept zur Unterbringung zu erstellen", folgte die Mehrheit der Stadträte nicht. Die stimmten mit 23 Ja-Stimmen für den Zuzugsstopp für Flüchtlinge, sechs Räte lehnten das ab, fünf enthielten sich.

