Chemnitzer Friedenstag Eine Stele gegen das Vergessen

Beim Chemnitzer Friedenstag ist am Montag an die Zerstörung der Stadt vor 73 Jahren erinnert worden. Am Vormittag wurde bei einer Kranzniederlegung der Opfer gedacht, die beim schwersten Bombenangriff am 5. März 1945 ums Leben kamen. Begleitet wurde der Gedenktag von verschiedenen Aktionen. So gab es beispielsweise einen Täterspurenrundgang. Der Vorplatz am neuen Rathaus wurde auf den Namen Friedensplatz getauft. Eine Stele in der Nähe des Südbahnhofes verleiht den Zeitzeugen jetzt eine Stimme.