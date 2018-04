Neben Türmern und Nachtwächtern waren auch regionaltypische Figuren vertreten wie der "Süntelgeist" aus dem Weserbergland oder die "Semmelmilda" aus Schellerhau im Osterzgebirge. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Illustre Gesellschaft am Wochenende in Zwickau: Die Gilde der Deutschen Nachtwächter, Türmer und Figuren hält ihr Jahrestreffen in Stadt. Rund 70 Gildevertreter aus Deutschland und Österreich sind angereist.

Rathaus-Empfang und Stadtrundgang

In einem Gasthof am Dom hatten sich die Gildemitglieder am Sonnabend zunächst zu einer vereinsinternen Beratung getroffen.

Die Kleiderständer verraten es: Hier tagt die Nachtwächtergilde. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Der Garderobenständer verriet, dass die Frauen und Männer in "Arbeitskleidung" gekommen sind. Dunkle Lodenmäntel und Filzhüte hingen an den Haken. An der Wand daneben lehnten Hellebarden, festes Utensil der Nachtwächter-Ausstattung.



Die Nachtwächter und Türmer hatten am Nachmittag noch besondere Auftritte. Auf dem Programm standen ein Empfang bei Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeiß sowie zwei Stadtrundgänge, bei denen sich die Gildemitglieder selbst präsentieren konnten. Zwickaus Nachtwächter Christian Bretschneider: "Das läuft im Rahmen der 900-Jahr-Feier der Stadt. Ich denke, es ist ein besonderer und schöner Baustein in den ganzen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr."

Wie bei einem großes Familientreffen hatten sich auch die Gildenmitglieder viel zu erzählen. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Kostümierte Gästeführer sind gefragt

Nachtwächter und Co. sind aus touristischen Angeboten nicht mehr wegzudenken. So wächst auch der Gildenverein beständig. Laut Gildenmeister Heinz Wellmann aus Rees am Niederrhein sind aktuell 206 Mitglieder im Verein organisiert. Sie kommen aus Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden. "Wir haben erst heute auf unserem Vereinstreffen in Zwickau wieder neue Mitglieder begrüßt. Es gibt so viele Figuren in unterschiedlichen Regionen – Frau Holle oder der Rattenfänger von Hameln. Solche Themenführungen erfreuen sich großer Beliebtheit."

Gildenmeister Heinz Wellmann (r.) im Gespräch mit Zwickaus Nachtwächter Christian Bretschneider (l.). Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Die Gäste wollen nicht Jahreszahlen hören von einem Gästeführer, der mit einem Schirm herumläuft – nein, es muss heutzutage schon ein bisschen theatralisch sein. Heinz Wellmann, Gildenmeister

Nach Zwickau findet das Jahrestreffen der Nachtwächtergilde 2019 in Wien statt.

