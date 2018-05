Im Goethe-Gymnasium in Auerbach findet am Mittwoch wegen eines angedrohten Amoklaufs kein Unterricht statt. Schulamt und Schulleitung entschieden, wegen Morddrohungen gegen verschiedene Lehrer, die Schule zu schließen. Laut einem Polizeisprecher sind seit dem Morgen Beamte vor Ort, um Schüler über die Lage zu informieren. Polizei und Staatsanwaltschaft in Zwickau haben die Ermittlungen aufgenommen.

Anonyme Belästigungen und Morddrohungen

Nach Polizeiangaben belästigt ein Unbekannter seit mehreren Wochen Lehrer des Gymnasiums. Er bestellte Waren über das Internet, die an die Privatadressen der Lehrer geliefert wurden. Im Internet rief der Unbekannte andere zu ebensolchen anonymen Bestellungen auf.

Seit Wochen werden Lehrer des Goethe-Gymnasiums in Auerbach von einem Unbekannten belästigt. Bildrechte: dpa Am Pfingstmontag zog der unbekannte Täter die Eskalationsschraube weiter an. "Auf einer Internetseite wurden konkrete Morddrohungen gegen einzelne Lehrer veröffentlicht", sagte Arndt Schubert, Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung in Zwickau MDR SACHSEN. Dadurch ist die Situation derart eskaliert, dass sich die Lehrer nicht mehr im Stande sehen einen ordnungsgemäßen Unterricht durchzuführen. Auch im Interesse der etwa 600 Schüler habe man entschieden, die Schule am Mittwoch zu schließen. Wie lange die Schule geschlossen bleibt, wird laut Schubert operativ entschieden.

Schüler wurden gewarnt

Über die Identität des Unbekannten ist derzeit nichts bekannt. Schulbehördensprecher Schubert sagte MDR SACHSEN, viele Hinweise deuteten auf einen ehemaligen Schüler hin. Genauere Angaben konnte die Polizei am Mittwochmorgen aus ermittlungstaktischen Gründen allerdings noch nicht machen. Die Webseite des Unbekanten habe die Polizei schon länger im Blick gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Seite habe der Unbekannte Hinweise gegeben, wie man Spuren im Internet verwischen könne, um anonym zu bleiben. Über E-Mails habe der Unbekannte Schüler davor gewarnt, am Mittwoch in die Schule zu gehen.

Quelle: MDR/mwa