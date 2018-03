Die Polizei und das Veterinäramt des Landkreises Mittelsachsen haben bei Kontrollen von Viehtransporten zahlreiche, zum Teil gravierende Mängel festgestellt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war keiner der bei einer zweitägigen Aktion kontrollierten Lkw ordnungsgemäß unterwegs.

Jeder der insgesamt 13 Tiertransporte verstieß gegen mindestens eine gesetzliche Vorschrift. Die Beamten hatten am Dienstag und Mittwoch zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im Bereich der B169 am Autohof Döbeln Viehtransporte angehalten und untersucht. Dabei registrierten die Polizisten insgesamt 36 Verstöße gegen die Viehverkehrsverordnung, elf Verstöße gegen die Tierschutztransportverordnung sowie elf Verstöße gegen das Fahrpersonalgesetz.

Beanstandet wurden unter anderem nicht ordnungsgemäß geführte Dokumente oder geöffnete Auslassstutzen, durch die Fäkalien ungehindert austreten konnten. In zwei Fällen waren mehr Tiere auf dem Laster als erlaubt. Auf einem Lkw konnten sich die Tiere in der oberen Etage nicht mit Wasser versorgen. Außerdem wurden defekte Ladeflächen und Trennwände festgestellt, an denen sich bereits eine Kuh verletzt hatte. Auch die Sauberkeit und Desinfektion der Transporte wurde von den Kontrolleuren gerügt.