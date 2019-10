Eine mutmaßliche Brandstifterin sitzt seit Donnerstag in Chemnitz im Gefängnis. Die 36-Jährige stehe unter dringendem Tatverdacht, in der Nacht zu Mittwoch Feuer in der Wohnung eines 73 Jahre alten Mannes gelegt zu haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen die Frau sei Haftbefehl erlassen worden.



Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte den Brand noch rechtzeitig bemerkt, weil ihn der beißende Geruch in seiner Wohnung weckte. Er verständigte die Polizei und musste anschließend wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik eingeliefert werden. Das Motiv der Frau sei noch unklar, so die Behörden. Sie gehört offenbar zum Bekanntenkreis des Rentners und geriet bereits zu Beginn der Ermittlungen in das Visier der Beamten. Gegen sie werde nun wegen des dringenden Tatverdachtes der versuchten Tötung und schwerer Brandstiftung ermittelt.