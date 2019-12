Sächsische Hochschulen orientieren sich auch in den fernen Osten. Bildrechte: dpa

"Was heutzutage in der Welt passiert, passiert im Pazifik". Damit bringt der Wirtschaftswissenschaftler Michael Wrobel von der westsächsischen Hochschule Zwickau auf den Punkt, was die sächsischen Hochschulen derzeit bewegt. Daher sind auch die sächsischen Hochschulen daran interessiert, ihre Kontakte in Richtung ferner Osten auszubauen. Kooperationen mit Universitäten in China, Taiwan und Japan gehören genauso dazu wie Doppelabschlüsse für Studenten und gemeinsame Forschungsprojekte mit asiatischen Universitäten.

Die sächsischen Hochschulen haben immer weniger Zulauf und freuen sich über Studiennachwuchs aus Asien. Dabei geht es auch um die Finanzierung der Hochschulen. An der Westsächsischen Hochschule Zwickau ging die Zahl der eingeschriebenen Studenten in den letzten Zehn Jahren von 5.400 auf weniger als 4.000 zurück. Weniger Studenten heißt auch, dass es weniger Geld vom Land gibt.

Mit Austauschprogrammen wollen die sächsischen Hochschulen für mehr Attraktivität sorgen. So haben bisher 35 angehende Wirtschaftsingenieure aus Zwickau einen Doppelabschluss in Shanghai gemacht. Doch auch immer mehr chinesische Studenten fänden Gefallen an Zwickau, wie Helge Gerischer als Koordinator des Programms an der Hochschule beobachtet.

Aus Sicht unserer Gaststudenten, die beispielsweise aus der Millionenmetropole Shanghai kommen, ist Zwickau ein Dorf.

Aber eines, das ihnen alles bieten würde, angefangen beim Nachtleben bis hin zum bezahlbaren Wohnheimplatz, sagt Gerischer. Aus Chinesischer Sicht liegt Zwickau direkt bei Berlin. Aktuell sind rund 40 Gaststudenten in Zwickau eingeschrieben, davon knapp 20 Chinesen. An der Westsächsischen Hochschule Zwickau wurde eigens ein Ostasien-Zentrum gegründet. Bildrechte: dpa

Die Westsächsische Hochschule Zwickau hat eigens ein Ostasien-Zentrum gegründet, um die Kontakte in die boomende Region zu bündeln. Alle Angebote der Hochschule, die einen Bezug zu den Wirtschaftsregionen in Asien haben, finden sich dort wieder. Das reicht vom Fachprofil International Economics für Wirtschaftswissenschaftler bis zum Studiengang Languages and Business Administration, bei dem jährlich etwa 20 Studierende zwei Semester in China oder Taiwan verbringen.



Die Fakultät Sprachen bieten einen doppelten Masterabschluss für deutsche und chinesische Studierende. Zwickauer Wirtschaftsingenieure können aber auch in Shanghai studieren. Aber auch Vorträge über Sprache und Kultur der fernöstlichen Partner gehören zum Pogramm. Damit sollen auch zukünftige Studenten nach Zwickau gelockt werden, die ein Faible für Ostasien haben. Das Ostasien-Zentrum ist eines von fünf allein an deutschen Hochschulen.

Bei der TU Bergakademie Freiberg reichen die Kontakte in den fernen Osten bis in die 1970er-Jahre zurück. Schon damals kamen die ersten Studenten der Mongolischen Universität für Wissenschaft und Technologie zum Bergbau-Studium nach Sachsen.

Die TU Bergakademie Freiberg unterstützte den Aufbau einer mongolischen Hochschule. Bildrechte: dpa Dieser Trend hält bis heute an. Es gibt diverse internationale Forschungsprojekte. Zudem studieren derzeit unter anderem auch 45 Studierende aus der Mongolei an der Bergakademie. Doch das ist für die Freiberger keine Einbahnstraße. Die Bergakademie war auch an einer mongolischen Hochschule am Aufbau von Forschung und Lehre nach deutschem Vorbild beteiligt. Außerdem gibt es nach Angaben der Bergakademie gemeinsame Tagungen und mehrere Austauschprogramme, unter anderem mit Taiwan, Japan und China. Allein dort bestehen mit elf Universitäten Programme zum Studentenaustausch.

Für die Hochschule Mittweida ist Ostasien ebenfalls ein strategisches Ziel für internationale Aktivitäten, bestätigte Pressesprecher Helmut Hammer. Zum Beispiel gäbe es ein Austauschprogramm mit Kasachstan. "An der Hochschule Mittweida studieren kasachische Studierende in einem Doppelprogramm Betriebswirtschaftslehre und deutsche Studierende beteiligen sich an Fachkursen, die in Almaty angeboten werden" Die Hochschule kooperiert auch mit Südkorea, Kirgisien und auf den Philippinen. Von Mittweida in die Welt: Die Hochschule hat ein Austauschprogramm mit Kasachstan Bildrechte: MDR/Konstantin Kumpfmüller

Quelle: MDR/tfr/dpa