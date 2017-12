Sieht aus wie eine Kirche, ist sie aber nicht Deborah und Nadine erstes Hochzeitspaar in privater Kapelle

Auf diesen Tag haben Tino Taubert und seine Frau Vivienne lange hingefiebert: Am Freitag wurde in ihrer Hochzeitskapelle in Callenberg im Kreis Zwickau das erste Paar getraut. Und zwar in dem nach Angaben der Besitzer ersten religionsfreien Kirchenneubau Deutschlands.