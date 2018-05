Jens Ullrich lebte mit seinem Partner in Leipzig und pendelte ins Erzgebirge. Nun verlässt er Sachsen ganz. Bildrechte: MDR/GUD

Jens Ullrich hat hingeschmissen. Der offen homosexuell lebende evangelische Jugendwart hat die Evangelische Landeskirche Sachsen verlassen. Wie Landeskirchensprecher Matthias Oelke am Mittwoch erklärte, ist Ullrich am letzten Aprilsonntag in einem Gottesdienst in Grünhain-Beierfeld verabschiedet worden.

Es fehlte Respekt

Die Initiative, den Vertrag aufzulösen, sei von Jens Ullrich ausgegangen, heißt es bei der Landeskirche weiter. Man habe auch "keine Ahnung, wohin er geht". Ullrich habe weder mit seinem bisherigen Kirchenbezirk noch der Kirchenleitung in Dresden darüber gesprochen. Sachsens evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing bedauerte Ullrichs Weggang. Der Jugendwart habe einen großartigen Dienst geleistet, sagte er. Zugleich räumte er Fehler ein, die "auf der Ebene der Kommunikation und des gegenseitigen Respekts liegen".



Gespräche im Kirchenbezirk, an denen zum Teil auch Rentzing teilnahm, hatten dem Bischof zufolge nicht den gewünschten Erfolg. Trotz ernsthafter Bemühungen seien die Fronten verhärtet gewesen. In dieser Situation habe es für Ullrich wohl keine Möglichkeit mehr gegeben, seinen Dienst zu tun, so Rentzing. Jens Ullrich inmitten seiner Gruppe der Jungen Gemeinde. Bildrechte: Jens Ullrich

Jugendarbeit und predigen verboten

Ullrich war vor mehr als zwei Jahren von Gemeinden im Erzgebirge zum Teil mit einem Predigtverbot belegt worden, nachdem er seine Partnerschaft mit einem Mann bekanntgemacht hatte. Im Kirchenbezirk Aue sah sich Ullrich massiven Anfeindungen und Diskriminierungen ausgesetzt. Zur Region gehören etwa 30 Kirchgemeinden mit rund 38.000 evangelisch-lutherischen Christen. Einige Gemeinden untersagten ihm, vor Ort die Arbeit mit den Jugendlichen weiterzuführen. Andere sprachen es nie aus, dort schwelte der Konflikt fortwährend unter der Oberfläche.

"Es macht mich immer noch traurig"

Im Gespräch mit der "Freien Presse" erklärte der 54-Jährige, ihm sei die Sache über den Kopf gewachsen. Es sei nur noch um das eine Thema gegangen. Er und sein Mann, ein Venezolaner, hätten schließlich entschieden, Sachsen zu verlassen. Jens Ullrich will nun in einer anderen Landeskirche arbeiten, die weniger Probleme mit seinem Privatleben hat.



Viele vor allem jungen Leute bedauerten den Rückzug des beliebten Diakons. So schreibt beispielsweise Marc auf Facebook: "Es macht mich immer noch traurig und wütend wie mit Knolli umgegangen wurde und das es soweit gekommen ist." Die Evangelische Jugend postete am Sonntag: "Die letzten Jahre waren davon überschattet, dass Knolli, der sich vor einigen Jahren geoutet hatte, von einigen Gemeinden 'abgestempelt' wurde und in seinem Dienst eingeschränkt war. Im Jugendgottesdienst heute kam jedoch vor allem große Dankbarkeit zum Ausdruck."