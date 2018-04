Wenn dieser H6 durch seine Heimatstadt rollt, ist das laut und vernehmlich zu hören. Bildrechte: MDR/Mario Unger

Sonntagsfahrverbot für Lkw? Das gab es am Wochenende in Werdau nicht. Mehr als 600 historische Lkw, die zumeist in Werdau das Licht der Welt erblickt haben, kehrten beim 21. IFA-Oldtimertreffen in ihre alte Heimat zurück. Das war nach Veranstalterangaben absoluter Teilnehmerrekord. Und auch die Besucherzahl von schätzungsweise 10.000 Automobilbegeisterten konnte sich sehen lassen an diesem warmen Aprilwochenende. Zu sehen bekamen sie auf der etwa einen Kilometer langen Flaniermeile und beim anschließenden Autokorso durch die Stadt gewichtige Raritäten.

Gigant der Landstraße: Dieser W50 schipperte mit 125 PS durch die Republik. Bildrechte: MDR/Mario Unger Viele der Fahrzeuge rollten einst im VEB Kraftfahrzeugwerk "Ernst Grube" Werdau vom Band. Nur der W50 wurde in Werdau entwickelt, später aber in Ludwigsfelde gebaut. Die Lkw bestimmten das Straßenbild der DDR. Trotz sozialistischer Planwirtschaft gab es eine große Typenvielfalt der schweren Nutzfahrzeuge. Einige der Arbeitstiere haben überlebt und werden heute von ihren Besitzern als rollendes Kulturgut gehegt und gepflegt.

Wenn diese Fahrzeuge erzählen könnten ...

Das sicher seltenste Modell des Treffens gab sich zurückhaltend in schmucklosem Grün. Der Wasserwerfer in der militärischen Ausführung des IFA G5 hat schon den Bau der Berliner Mauer miterlebt. Er wurde im Volksmund "Arbeiterwaschmaschine" getauft.

Dieser Wasserwerfer war schon beim Bau der Berliner Mauer dabei. Jetzt ist er ein friedlicher Oldtimer. Bildrechte: MDR/Mario Unger Jetzt sei er der einzige seiner Art, der noch eine Straßenzulassung hat, erzählt Karsten Fiedler von der IG Historische Fahrzeuge aus Dresden. "Mit ihm sind quasi die Demonstranten zum Mauerbau entfernt worden. Jetzt hat auch schon jemand an das Fahrzeug rangeschrieben 'Studentendusche'. Jeder hat es eben anders ausgedrückt."

Zu solchen Einsätzen wird er nicht mehr fahren, aber der G5 ist ein rollendes Zeitdokument und hat es auch schon zum Film geschafft. Er war als "Darsteller" in dem Streifen "Der Tunnel" von 2001 zu sehen.

Zoff um Veranstaltungsort

Trotz der großen Besucherresonanz am Wochenende könnte es das letzte IFA-Oldtimertreffen am traditionsreichen Ort vor dem ehemaligen Werk in Werdau gewesen sein. Denn seit Monaten schwelt ein Streit zwischen der Kommune und dem Landtagsabgeordneten Jan Löffler auf der einen, und dem sächsischen Wirtschaftsminister Martin Dulig auf der anderen Seite. Er will ab kommendem Jahr die Sperrung der Staatsstraße 289, der sogenannten Westtrasse, für das Treffen nicht mehr zulassen. Die Staatsstraße sei nach ihrer Fertigstellung in diesem Jahr eine unverzichtbare Autobahnverbindung zwischen der A72 und der A4, heißt es aus dem Ministerium.