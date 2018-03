Vielleicht das letzte Mal zu sehen. Die Exponate der Mittweidaer Ausstellung. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Denn möglicherweise sind die Exponate in diesem Jahr das letzte Mal als Sammlung in der Öffentlichkeit zu sehen. Römisch muss seine Sammlung auflösen. “Wie es so ist, die Rente reicht nicht. Und so werde ich wohl Teile der Ausstellung verkaufen müssen. Wenn ich jetzt nochmal hier in Mittweida ausstellen darf, dann ist das so etwas, wie ein Bogen, der sich nach der Eröffnung 1992 hier wieder schließt.”