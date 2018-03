Die Chemnitzer Polizei sucht nach einem verschwundenen Zwölfjährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, hat Leon am Freitag gegen 14.30 Uhr seine Schule im Stadtteil Sonnenberg verlassen, sei aber nicht nach Hause gekommen. Die Eltern meldeten sich am Sonnabend bei der Polizei.