Chemnitz feiert den 200. Geburtstag von Karl Marx. Mit einem bunten Programm begeht die Stadt am Sonnabend das Jubiläum des Philosophen, dessen Namen sie 37 Jahre lang trug.

Los geht es um 9:30 Uhr mit einem Gedenken am Marx-Monument in der Brückenstraße. Anschließend startet an gleicher Stelle ab 10 Uhr ein vielseitiges Bühnenprogramm. Für alle Geschmäcker ist etwas dabei. Das Spektrum reicht von Tanzdarbietungen des Chemnitzer Balletts, einem Auftritt der Musikschule bis hin zu einer Podiumsdiskussion mit Gewerkschaftsmitglied Stefan Körzell und dem Linkenfraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch.