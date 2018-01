Drama im Erzgebirgskreis Einjähriges Kind liegt leblos im Bach

Im Erzgebirgskreis bei Annaberg-Buchholz ist ein lebloses Kleinkind gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Mutter ihren ein Jahr alten Sohn am Montagnachmittag auf einem Grundstück in Königswalde aus den Augen verloren. Als sie ihn nicht fand, wählte sie den Notruf. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Bundespolizei suchten unter anderem mit einem Hubschrauber, Wärmebildkameras und einem Fährtensuchhund nach dem vermissten Jungen.

Nach einstündiger Suche wurde das vermisste Kind entdeckt - zu spät, um ihm helfen zu können. Bildrechte: MDR/Jens Uhlig

Etwa eine Stunde später entdeckten die Einsatzkräfte den leblosen Körper des Einjährigen. Er lag mehrere Kilometer entfernt bei Geyersdorf im Pöhlbach. Dieser fließt an dem Grundstück vorbei, von dem der Junge verschwand. Obwohl das Kind sofort in ein Krankenhaus gebracht wurde, starb es dort kurze Zeit später. Die genaue Todesursache und der mögliche Unglückshergang sind noch vollkommen unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Möglicherweise war der Einjährige beim Spielen in den Pöhlbach gefallen und abgetrieben worden. Seine Eltern werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.