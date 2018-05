Auch Aktionen wie ein "Schnuppertag" bei der Freiwilligen Feuerwehr gehören in Zethau zum Programm. Bildrechte: DKJS / Studio Good

Bei der Preisverleihung am Mittwochabend in Berlin wurden Kinderkrippen und Kindergärten in zwei Kategorien ausgezeichnet. Sieger in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung" wurde eine Kindertagesstätte aus Bremen. Das Kinderhaus "Ankerplatz" belegte mit drei weiteren Einrichtungen aus Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen den zweiten Platz. Die Mitarbeiter in Zethau dürfen sich jetzt über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen.



"Ich finde es großartig, dass so ein kleines Dorf so einen großen Preis bekommt“, sagte die Leiterin der Zethauer Einrichtung, Andrea Schmieder. Das Preisgeld wollen die Mitarbeiter nutzen, um die Familienfreundlichkeit von Zethau weiter zu erhöhen. Das Kinderhaus ist Teil eines lokalen Netzwerkes an dem auch die Kirchgemeinde Zethau, die Freiwillige Feuerwehr, die Sportvereinigung Zethau, die Grüne Schule grenzenlos e.V. und die Gemeinde Mulda beteiligt sind. Das Netzwerk organisiert zahlreiche Bildungs- und Freizeitangebote für Kinder und Familien im Ort.