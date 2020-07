Dem 19-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, im Jahr 2019 in mindestens zwei Fällen ein damals einjähriges Kind schwer sexuell missbraucht zu haben, so die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen. Darüber hinaus soll er kinderpornografische Bilder und Videos des Kindes erstellt und zahlreiche weitere kinderpornografische Bilder besessen haben.

Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten sei aufgrund von konkreten Hinweisen eines Internetdienstleisters an die gemeinnützige amerikanische Organisation "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC) eingeleitet worden, die die Erkenntnisse wiederum an das Bundeskriminalamt weiterleitete. Wegen der Eilbedürftigkeit und wegen des Internetbezugs hatte dann die Zentralstelle Cybercrime Sachsen die Ermittlungen übernommen.

Bei den eilig veranlassten Durchsuchungen waren 19 Beamte der Polizeidirektion Chemnitz im Einsatz. In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden unter anderem drei Telefone, ein Laptop und weitere Beweismittel sichergestellt. Um insbesondere die Identität des Missbrauchsopfers aufzuklären, den genauen Tatort zu ermitteln und weiteres Beweismaterial zu sichern, wurden weitere zwei Wohnungen in Chemnitz und im Landkreis Mittelsachsen durchsucht. Außerdem fanden Durchsuchungen in den Räumlichkeiten einer Kinderbetreuungseinrichtung in Chemnitz statt. Der anfängliche Verdacht, dass die Tat in einer Kinderbetreuungseinrichtung begangen worden sein könnte, hat sich bislang nicht bestätigt. Der Tatverdächtige absolvierte eine Ausbildung zum Erzieher.