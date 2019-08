Felix Kummer von Kraftklub singt hier zum Komos Festival am 4. Juli im Chemnitzer Stadthallenpark. Bildrechte: imago images / HaertelPRESS

Der Sänger der Chemnitzer Band Kraftclub, Felix Kummer, sieht Berlin als neue mögliche Heimat, sollte die AfD nach der Landtagswahl in Sachsen an einer Regierung beteiligt sein. "Wenn die AfD hier wirklich in die Landesregierung kommt, dann bin ich wahrscheinlich weg von hier. Dann schmeiß ich all meinen Chemnitz-Lokalpatriotismus über Bord, geh nach Berlin und gentrifiziere schön was weg", sagte Kummer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Kummer schließt es demnach nicht aus, dass die sächsische CDU entgegen der bisherigen Haltung ihres Landeschefs und Ministerpräsidenten Michael Kretschmer je nach Wahlergebnis doch mit der AfD Koalitionsverhandlungen führt.