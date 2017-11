Trotz guter wirtschaftlicher Zukunftsaussichten kämpft die Kurbranche gegen Personalmangel. Das wurde auf dem 4. Gemeinsamen Landesbädertag von Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen im vogtländischen Bad Elster deutlich. Auf dem Treffen der ostdeutschen Kurbranche wurde darüber beraten, welche Wege eingeschlagen werden müssen, um den Kurbereich für Interessenten attraktiver zu machen. Der Fachkräftemangel ist laut dem Präsidenten des Sächsischen Heilbäderverbandes, Karl-Ludwig Resch, ein massives Problem. Es fehle ebenso an Ärzten wie an Therapeuten, Pflegepersonal, Fachangestellten für Bäderwesen, Technikern und Hausmeistern. "Die Lage spitzt sich zu" sagte Sybille Schulz, Vorsitzende des Heil- und Kurorteverbandes Sachsen-Anhalt.

Für den Fachkräftemangel gibt es verschiedene Gründe. Aber wie so oft liegt es vor allem am Geld. So sind die Vergütungen geringer als in anderen vergleichbaren Bereichen.