Zu Ostern starten die Miniwelt Kriebstein und die Talsperre Kriebstein in die neue Saison. Allerdings können nicht alle Attraktionen wie geplant angeboten werden. Auch müssen Besucher kleinere optische Abstriche in Kauf nehmen.

Fährschiffe sind keine Eisbrecher

Die Talsperre Kriebstein feiert am Karfreitag Saisoneröffnung – allerdings entgegen der Planungen ohne Fahrgastschifffahrt. Die Schiffe liegen noch an Land auf dem Trockenen und werden erst am 7. April wieder regulär verkehren.

Im Wasser treibende Eisschollen können die Schiffschrauben beschädigen. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Schuld daran sei das kalte Wetter, erklärte Thomas Caro vom Zweckverband Kriebsteintalsperre am Montag: "Wir haben durch den anhaltenden Dauerfrost 35 Zentimeter Eisstärke gehabt. In den letzten Frostnächten hatte sich noch einmal eine geschlossene Eisdecke gebildet. Da können wir nicht verantworten, unsere Schiffe zu Wasser zu lassen." Zwar sei die Eisschicht weggetaut, aber es bestehe Gefahr, dass im Wasser treibende Eisbrocken die Schiffsschrauben beschädigen.

Am Karfreitag müssen Besucher daher auf eine Fahrt über den Stausee nach Lauenhain verzichten. Alle anderen Aktionen sollen jedoch wie vorgesehen auf der Freilichtbühne im Hafengelände stattfinden, darunter das Märchenfigurentreffen. Bereits 2013 konnte der Saisonstart nicht wie geplant über die Bühne gehen. Damals lag zu viel Schnee. Die Veranstaltungen mussten auf die Burg Kriebstein verlegt werden. "Generell hatten wir schon häufig Pech mit dem Wetter, so dass die Umsätze hinter den Wünschen zurückgeblieben sind", so Thomas Caro.

Miniaturpark-Attraktion mit Frostschäden

Am Mittwoch vor Ostern öffnet die Miniwelt Lichtenstein erstmals nach dem Winter ihre Pforten. Doch auch hier gibt es Abstriche für die Besucher.

Beim Abkärchern treten Schäden zu Tage. So haben sich durch den Frost am Felsendom von Jerusalem Kacheln gelockert und brachen aus. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Einige der 100 Miniaturbauten erstrahlen nicht in gewohnter Schönheit. Das Wetter hat seine Spuren hinterlassen. Marketingverantwortliche Claudia Schmidt: "Es regnet, schneit und hagelt nicht im Maßstab 1 : 25. Und das ist für die Gebäude strapaziös."



Weil der Winter dieses Jahr einfach nicht gehen wollte, sind die Saisonvorbereitungen ins Hintertreffen geraten. "Es ist noch viel zu tun – Laub harken, die Schienen für die Miniaturzüge putzen, Wasser in die Teiche lassen. Dass es so lang so kalt war, hatten wir ewig nicht!", konstatiert Schmidt.

Wie beim Original der Cheops-Pyramide haben Wind und Wetter auch dem Lichtensteiner Nachbau zugesetzt. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Vor allem hat der Frost einigen Attraktionen zugesetzt. So brachen beispielsweise am Nachbau der Cheops-Pyramide und am Felsendom von Jerusalem mehrere Sockelfliesen aus. "Im Moment können wir das nicht reparieren, weil die Temperaturen noch zu niedrig sind", so die Marketingchefin. Laut Schmidt werden in den ersten Tagen nach Eröffnung noch Reinigungs- und Instandsetzungsarbeiten in der Miniwelt laufen.

