Tux heißt der kleine Pinguin, der das Maskottchen der Linux-Fangemeinde ist. Überall tauchte der lustige Vogel in der Technische Universität Chemnitz am Sonnabend bei den 20. Linux-Tagen auf. Mehr als 100 Vorträge und zwölf Workshops zu unterschiedlichen Themen wie Sicherheit, Recht, Programmierung, Multimedia und Datenbanken stehen bei der größten Veranstaltung rund um Linux und freie Software in Deutschland auf dem Programm.