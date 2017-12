Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Plauen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben von Sprecher Tom Bernhardt kann eine Brandstiftung aus fremdenfeindlichen Motiven nicht ausgeschlossen werden. In dem fünfstöckigen Haus leben viele Menschen aus Südosteuropa. Ermittelt werde in alle Richtungen, sagte Bernhardt. Es gebe keine konkreten Anhaltspunkte zu den näheren Tatumständen und zum Motiv.

Vier Schwerverletzte

Das Feuer war in der Nacht zum Sonnabend ausgebrochen. Ein vorbeifahrender Streifenwagen hatte ihn entdeckt. Nach Angaben des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen wurden 19 Bewohner in Krankenhäuser im Vogtland und in Zwickau gebracht. Vier von ihnen im Alter von zwei bis 39 Jahren wurden schwer verletzt und mussten noch in der Nacht in Spezialkliniken nach Leipzig, Dresden und Halle verlegt werden. Dabei kamen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz. Sieben Personen im Alter von ein bis 29 Jahren wurden laut Landeskriminalamt leicht verletzt. Die anderen acht Betroffenen waren unverletzt und konnten die Krankenhäuser wieder verlassen.

Barfuß und ohne Kleider in die Notunterkunft

Von den 40 Bewohnern verbrachten 14 die Nacht in der Notunterkunft des Rettungszweckverbandes in Auerbach. Ehrenamtliche Helfer kümmerten sich um die Menschen, darunter viele Kinder, die teilweise barfuß und ohne Kleidung die Bleibe erreichten. Später wurden auch die Hausbewohner, die das Krankenhaus wieder verlassen konnten, in die Notunterkunft gebracht. Zwei Bewohner kamen vorübergehend in einer Pflegeeinrichtung in Plauen, andere bei Verwandten unter. Für eine Großfamilie stellte der Vogtlandkreis in Rodewisch eine Unterkunft zur Verfügung. Das Kriseninterventionsteam des Rettungszweckverbandes betreut die teilweise traumatisierten Bewohner.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

