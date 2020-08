Auf dem Gelände eines Pflegeheims im vogtländischen Adorf ist am Donnerstag ein 89-jähriger Rollstuhlfahrer schwer verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer hatte das Gelände rückwärts befahren und dabei den Senioren übersehen und angefahren. Dieser stürzte, erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 51 Jahre alte Lkw-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall verantworten.