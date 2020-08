Ein Lkw-Fahrer hat bei der Durchfahrt eine Bahnbrücke in Crimmitschau beschädigt. Laut Polizei beachtete der 60 Jahre alte Fahrer die angegebene Durchfahrtshöhe nicht. Mit dem Aufbau seines Lasters stieß er am Freitag gegen die Brückendecke. "Dennoch setzte er seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen des Unfalls folgten dem Lkw und informierten die Polizei", teilte die Polizeidirektion Zwickau mit.

Die Bahnstrecke Leipzig - Hof musste am Freitagmittag kurzzeitig gesperrt werden, damit Experten die Schäden aufnehmen können. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 19.000 Euro an der Brücke und am Lkw des deutschen Fahrers.