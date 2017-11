Auch Solarmodule kommen in die Jahre. Ihre Lebensdauer beträgt in etwa 25 Jahre. Der Recycling-Markt werde also exponentiell ansteigen, meint Ulrich Loser von der Loser Chemie GmbH. Mit Freiberg gründet das Unternehmen nun einen zweiten Standort. Die Gebäude und Anlagen, die Loser Chemie dem Solarworld-Nachfolger, der Solarworld Industries GmbH, abgekauft hat, wurden bereits vorher für Recycling-Prozesse verwendet. Nun will die Loser Chemie ihr patentiertes und mit dem Umweltpreis 2015 ausgezeichnetes Recycling-Verfahren installieren. Die Vorbereitungen hätten bereits begonnen, so Loser, die Produktion solle dann im Januar 2018 starten.