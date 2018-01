Eine schmale Gasse führt zur Werkstatt von Wolf-Dietrich Müller im Hinterhof seines Wohnhauses. In wohlig warmer Atmosphäre türmen sich hier kaputte Räuchermännlein, Engel mit gebrochenen Flügeln, alte Hängeleuchter und Schwibbögen. Eine Märchenpyramide dreht leise ihre Runden. Lichter strahlen in den Händen vom knallbunten Weihnachtsmann aus Holz, auf Bergmann und Engel. Alles leuchtet. Die Werkstatt ist randvoll mit allerlei Dingen: Kleine Schwibbogenbirnen hier, unzählige beschriftete Kisten und Kästchen dort.

Mittendrin steht Wolf-Dietrich Müller an seiner Werkbank. Er schleift gerade den Sockel einer kleinen Pyramide. Obwohl es hier auch jede Menge große Werkzeuge und Maschinen gibt, legt der Männeldoktor ganz entspannt mit einem einfachen Schleifklotz Hand an. Seine Augen strahlen als er über seine Berufung spricht.

Wenn das fertig ist, freue ich mich drüber. Ich will das Alte erhalten.

Ganz nebenbei sorgt der Männeldoktor mit seinen Reparatur-Arbeiten auch für mehr Sicherheit in den Weihnachtsstuben: "Die Leute haben oft Schwibbogen oder Engelpuppen, die lebensgefährlich sind. Stromschlaggefahr wegen blanker Stellen, die nicht isoliert sind. Manchmal guckt sogar ein Draht an der Seite heraus. Da kann man Stromschläge kriegen - überall." Der 74-Jährige schafft Abhilfe. Bereits seit seiner Lehre als Elektriker hauchte er alten Weihnachtssachen - meist Familienerbstücken - wieder neues Leben ein.

Vor wenigen Tagen kam ein echter Schatz in seine Werkstatt: eine 150 Jahre alte Pyramide in Einzelteilen. Gefertigt wurde sie aus Zigarrenkisten. Die waren aus Hartholz, meist Tropenhölzern aus Brasilien, gefertigt. Doch alte Zigarrenkisten nennt der Männeldoktor nicht sein Eigen. Aber nach den vielen Jahren tüfteln ist er immer wieder erfinderisch: "Ich nehme einfach neues Holz und trimme das auf Alt. Sodass es optisch dazu passt. Teil für Teil muss da aufgearbeitet werden. Wir müssen Teile auch zerlegen, etwas einsetzen oder etwas verschrauben, dass die Ansicht wieder da ist, wie sie früher einmal war."

Einen ähnlich alten und ziemlich ramponierten Schatz haben Nachbarn beim Räumen auf dem Scheunenboden gefunden: ein Hängeleuchter für die Decke. Seinen früheren Glanz kann man noch erahnen. Doch der Zahn der Zeit hat an dem einst guten Stück genagt. Wolf-Dietrich Müller winkt vor allem ab, als er auf die Elektrik zu sprechen kommt: "Die Beleuchtung machen wir runter. Das ist eine echte Pfuscherei. Lebensgefährlich."

Noch liegen die unisolierten Drähte frei über den alten Hängeleuchter gespannt, in dessen Mitte kleine Zwerge tanzen. Das Cremeweiß des Leuchters und die grünen Farbtupfer darauf wirken matt.

Für den neuen Anstrich ist Schwiegertochter Sandra zuständig. Zuerst müssen die alten Farbschichten runter. Erst dann kommen die neuen auf alt getrimmten Farben in feiner Handarbeit wieder drauf. "Wir hatten schon viele alte Hängeleuchter, wo ganz viele Lackschichten drüber waren. Die haben wir weggemacht und dann kam die alte Ursprungsfarbe wieder durch. Die haben wir wieder angerichtet. Auch bei Engeln und Bergmänner." Sandra Göckeritz ist vom Fach. Sie hat Kunst studiert - Malerei, Grafik und Textil. "Ich habe mich eigentlich schon immer mit Malerei und solchen Sachen beschäftigt. Aber das hier ist schon mehr ein Hobby."

Die alten Männeln kommen nicht nur aus dem Erzgebirge. Wolf-Dietrich Müller hat Kunden aus ganz Deutschland. Alles Liebhaber erzgebirgischer Volkskunst. Damit die Familienschätze im Advent wieder in die Stuben einziehen können, herrscht in der kleinen Werkstatt in Schlettau das ganze Jahr Weihnachtszeit. "Auch im Hochsommer", lacht Wolf-Dietrich Müller.