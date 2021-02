In Chemnitz soll ein 31 Jahre alter Mann drei Kinder in einer Fußgängerunterführung sexuell bedrängt haben. Laut Polizei soll der Tatverdächtige am frühen Freitagabend im Bereich der Stollberger Straße an zwei Mädchen und einem Jungen (alle 13 Jahre alt) sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Er soll sie geküsst und unsittlich berührt haben. Außerdem habe er sich exhibitionistisch aufgeführt, hieß es.