Bei einem Wohnungsbrand in Penig im Landkreis Mittelsachsen ist in der Nacht zum Donnerstag ein 68 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz war in seiner Wohnung kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute und Rettungskräfte fanden den Mann leblos in einem der Zimmer.