Herr Berger, ist die MDR-Produktion ein Film über Frau Mössinger in Chemnitz geworden oder über die Chemnitzer Kunstszene unter Frau Mössinger?

Es ist ein Film, der erzählt, wie es einer Frau geglückt ist, innerhalb von 21 Jahren das Antlitz der Stadt nach außen zu verändern. So, wie es damals die "New York Times" geschrieben hat: Chemnitz wird als Kunstzentrum wieder international wahrgenommen. Natürlich erzählt der Film aber auch ein wenig, wie sich die Szenerie insgesamt verändert hat.

Was ist denn Frau Mössinger für ein Mensch, dass sie es geschafft hat, solche Spuren in Chemnitz zu hinterlassen?

Andreas Berger ist Chef des Kultur-Ressorts im MDR Landesfunkhaus Sachsen. Bildrechte: MDR/Marco Prosch Sie hat, als sie nach Chemnitz gekommen ist, ja schon über viel Erfahrung verfügt und ist in der Kunstwelt äußerst gut vernetzt gewesen. Ingrid Mössinger ist eine Kunsthistorikerin, die sich dadurch von ihren Kollegen unterscheidet, dass sie immer sehr direkt auf die Leute zugeht. Sie hat 2007, als es ihr glückte, Bob Dylan nach Chemnitz zu holen, einfach gesagt: Na, ich habe ihn einfach gefragt! Und der Künstler muss ja überhaupt erstmal gefragt werden, bevor man eine Ausstellung machen kann.



Etwas Ähnliches hat auch Neo Rauch über das Zustandekommen der deutschlandweit ersten gemeinsamen Ausstellung mit seiner Frau Rosa Loy in Chemnitz erzählt. Ingrid Mössinger geht einfach auf die Leute zu, sie hat einen Draht zu ihnen. Chemnitz wird demnächst auch wieder drei Bilder von Georg Baselitz geschenkt bekommen – weil sie ihn einfach gefragt hat!

Hat Ingrid Mössinger eigentlich verraten, warum sie sich angesichts zahlreicher anderer Möglichkeiten ausgerechnet für Chemnitz entschieden hatte?

Als sie das erste Mal im König-Albert-Museum am Theaterplatz in Chemnitz war, hat sie sich trotz der Baufälligkeit des Gebäudes in das Haus verguckt. Und was noch typisch für Mössinger ist: Sie geht nirgendwo unvorbereitet hin. Bevor sie sich für Chemnitz bewarb, hatte sich Mössinger intensiv mit den Kunstsammlungen beschäftigt, ihren Verbindungen etwa zu Edvard Munch und Karl Schmidt-Rottluff. Und sie kam zu dem Ergebnis: Hier liegt etwas brach, was es tatsächlich wert ist, wieder zum Aufblühen gebracht zu werden.

Kann man aus dem Schaffen von Frau Mössinger in Chemnitz überhaupt etwas herausgreifen und sagen, das ist ihr größter Verdienst?

In diesem ehemaligen Sparkassen-Gebäude in Chemnitz befindet sich seit Dezember 2007 das Museum Gunzenhauser. Bildrechte: MDR/Nadine Jejkal Auf jeden Fall die Alfred-Gunzenhauser-Sammlung, denn die wird auch noch in 100 Jahren in Chemnitz zu sehen sein. Hinter den Otto-Dix-Bildern ist die komplette deutsche Museumslandschaft hinterher gewesen. Und auch das ist wieder typisch Ingrid Mössinger: Sie ist hervorragend vernetzt und erfuhr durch eine ihrer Quellen, dass es Gunzenhausers größter Wunsch sei, ein eigenes Haus für seine Sammlung zu finden. Und da ist Mössinger vorgeprescht, weil sie wusste, dass in Chemnitz dieser große ehemalige Sparkassenhauptsitz leer steht und zu haben ist. Sie hat alles Notwendige recherchiert, ist dann bei Gunzenhausen vorstellig geworden und hat im Grunde genommen gesagt: Herr Gunzenhauser, ich nehme nicht nur ihre Bilder, die bekommen auch noch vier tolle Wände drumrum.

Gibt es überhaupt etwas, das dieser Frau nicht geglückt ist? Eine Aufgabe in Chemnitz, die sie noch nicht erfüllt hat?

Ingrid Mössinger hat den Kunstsammlungen Chemnitz einen unglaublichen Aufschwung beschert. Bildrechte: MDR/Kristin Schmidt Zumindest gibt es noch Dinge, die längst nicht fertig sind. Zum Beispiel stehen in Chemnitz-Rottluff zwei Häuser, in denen die Künstlerfamilie Schmidt gewohnt hat. Das eine ist hergerichtet, das andere vegetiert noch ziemlich vor sich hin. Noch ist es nicht geglückt, die Stadt davon zu überzeugen, dass sie Geld dafür gibt, das Haus wieder richtig zu rekonstruieren und als Erinnerungs-/ Forschungs-/ Begegnungsstätte für Karl Schmidt-Rottluff herzurichten. Dafür setzen sich ein Freundeskreis und auch Ingrid Mössinger ein.



Aber unterm Strich muss man sagen: Sie ist jetzt 21 Jahre in Chemnitz. Das sind etwa 7.700 Tage. Und in dieser Zeit hat das Museum 7.000 neue Kunstwerke bekommen - also fast jeden Tag etwas Neues! Das ist schon bemerkenswert.

Da stellt sich schon die Frage: Was wird aus Chemnitz ohne Frau Mössinger und was macht Frau Mössinger ohne Chemnitz?

Das wird kein kalter Schnitt. Wenn sie voraussichtlich im Frühjahr 2018 das Haus verlässt, findet ihr Nachfolger natürlich sehr große Fußstapfen vor. Und wenn die Stadt klug ist, dann sucht sie jemand jüngeres, von dem man nicht a priori erwarten kann, dass er sofort die Lücke, die Frau Mössinger hinterlässt, ausfüllt. Und eines ist sicher: Ingrid Mössinger wird weiterhin ein Auge auf Chemnitz haben. Und sofern ihr Nachfolger sie nicht gerade komplett verprellt, wird sie auch immer wieder ihre Dienste dem Museum anbieten und hilfreich zur Stelle sein.



Und man muss auch sagen, dass Ingrid Mössinger in Chemnitz nicht alles alleine geschafft hat. Natürlich haben die vielen Galeristen und Künstler und Kunstsammler, mit denen sie zu tun hatte, bemerkt, was hinter ihr für eine Mannschaft gewachsen und wie engagiert diese ist. Kunstsammler schauen genau hin, in wessen Hände sie ihre Werke geben. Und wenn die Mitarbeiter der Kunstsammlungen Chemnitz nicht top wären, würde auch das größte Strampeln von Frau Mössinger nichts bringen.