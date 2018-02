Die ETW arbeitet in Buchholz an der Beseitigung des Wasserschadens. Bildrechte: MDR/Bernd März

Frost setzt vielerorts Wasserrohren zu. In Crimmitschau ist am Mittwochmorgen ein Wasserrohr in der David-Friedrich-Oehler-Straße gebrochen. Wie die Wasserwerke mitteilten, wird derzeit daran gearbeitet, die Wasserversorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Wegen der Kälte könnten keine Wasserwagen aufgestellt werden.

Eisbahn in Annaberg-Buchholz

Auch in Annaberg-Buchholz hat der Frost an einer Leitung genagt. Im Stadtteil Buchholz ist unter der Karlsbader Straße eine Hauptwasserleitung geplatzt. Etwa 25 Haushalte sind betroffen. Wegen des Lecks ist sehr viel Wasser auf die Straße geflossen, es bildete sich ein Eisdecke. Die Straße ist derzeit gesperrt. Die Erzgebirge Trinkwasser GmbH (ETW) versucht, den Schaden zu beseitigen. Wie Produktionsleiter Jörg Roscher MDR SACHSEN mitteilte, rechnet er damit, dass das beschädigte Teilstück bis 15 Uhr ersetzt wird. Danach könne das Wasser wieder angestellt werden.

Derzeit sei verstärkt mit Wasserrohrbrüchen zu rechnen, so Roscher. Im Gebiet der ETW betreffe es momentan am Tag ein bis zwei Rohre, zumeist Verteilungsleitungen, an denen etwa 30 bis 40 Haushalte hängen. Diese seien jedoch in der Regel nur kurzzeitig abgehängt. Der Frost stecke derzeit etwa einen halben Meter in der Erde. "Es wirken natürlich Kräfte auf die Rohrleitungen, die sonst nicht da sind. Da kommt es also gerade bei Gussleitungen zu Brüchen und Rissen", so Roscher. Bei Reparaturen müssten dann erst die Frostschichten beseitigt werden, das dauere eine gewisse Zeit.

Weitere Rohrbrüche in Zwickau

In Zwickau kam es am Dienstag in Folge der Kälte zu drei Havarien. Die defekten Rohre in den Stadtteilen Eckersbach, Marienthal und Niederhohndorf waren nach Informationen der Wasserwerke am späten Nachmittag repariert. Die Straßen sind wieder befahrbar.