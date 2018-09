Merkel will nach Chemnitz kommen

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) hat Kanzlerin Angela Merkel nach Chemnitz eingeladen. Bildrechte: dpa

Außerdem kündigte die Chemnitzer Stadtchefin ein neues Gesprächsformat an. In sogenannten Bürgerdialogen sollen die Chemnitzer in Zukunft mit der Stadtverwaltung und Behörden ins Gespräch kommen. Der erste Bürgerdialog soll noch in diesem Monat stattfinden. Dort wird es um das Thema Sicherheit gehen. Eine weitere Veranstaltung im Oktober wird sich dann mit dem Thema Zuwanderung beschäftigen. Die Stadt versuche diesen Bürgerdialog so zu terminieren, dass daran auch die Bundeskanzlerin teilnehmen könne, so Oberbürgermeisterin Ludwig. "Ich weiß um die Brisanz aber ich habe entschieden, dass ich die Bundeskanzlerin einlade, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Und ich lade die Bürger ein, die wirklich reden wollen und nicht nur schreien wollen", so Ludwig. Eine dritte Veranstaltung im November ist dem Thema Rechtsextremismus gewidmet.



Schon am vorigen Donnerstag hatte es mit dem "Sachsengespräch" ein vergleichbares Diskussionsformat in Chemnitz gegeben. Hier hatten sich die Mitglieder der Sächsischen Landesregierung den Fragen von etwa 550 Chemnitzer Bürgern gestellt.