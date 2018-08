Chemnitz: Spontane Demos nach tödlicher Auseinandersetzung

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung und dem Abbruch des Stadtfestes sind in Chemnitz Hunderte Menschen durch die Innenstadt gezogen. Wie die "Freie Presse" berichtet, kam der Aufruf dazu von der rechten Ultra-Fußballvereinigung "Kaotic Chemnitz". Hintergrund ist, dass an der Tat laut Polizei Männer "verschiedener Nationalitäten" beteiligt gewesen waren.

Toter und Schwerverletzte bei Streit nach Stadtfest

Der Vorfall hatte sich in der Nacht zum Sonntag in der Brückenstraße ereignet, kurz nach den Samstagsveranstaltungen für das Stadtfest. Laut Polizei wurde ein 35-jähriger Deutscher so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Zwei weitere Männer im Alter von 33 und 38 Jahren wurden schwer verletzt. Hinter einer Bühne wurde später ein Messer gefunden. Ob es sich dabei um die Tatwaffe handelt, ist noch unklar.



Warum die Männer aneinandergerieten, ist den Beamten zufolge noch unklar. Am Nachmittag widersprach die Polizei Gerüchten, wonach der Auseinandersetzung die sexuelle Belästigung einer Frau vorangegangen war. Auf Twitter schrieben die Beamten, hierfür gebe es nach derzeitigem Ermittlungsstand keinerlei Anhaltspunkte.

AfD, Pegida und Hooligans machen Stimmung gegen Migranten

"Kaotic Chemnitz" hatte zu einer Demo aufgerufen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Das Stadtfest wurde von den Organisatoren am Nachmittag vorzeitig beendet. Die AfD und Pegida hielten nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr eine Kundgebung mit rund 100 Teilnehmern am Tatort ab. Diese sei störungsfrei verlaufen. Für 16:30 Uhr habe dann "Kaotic Chemnitz" auf Facebook zu einer Demonstration aufgerufen, um, nach eigenen Angaben, "zu zeigen, wer in der Stadt das Sagen hat". Daran nahmen den Beamten zufolge etwa 800 Menschen teil.



"Diese Personengruppe reagierte nicht auf die Ansprache durch die Polizei und zeigte keine Kooperationsbereitschaft", teilte die Polizei mit. Die Gruppierung habe sich plötzlich in Bewegung gesetzt und die Beamten phasenweise auch mit Flaschen beworfen. Die Polizei sei zunächst nur mit geringen Kräften vor Ort gewesen, hieß es weiter. Weitere Einsatzkräfte seien dann aus Dresden und Leipzig dazugestoßen.



Eine MDR-Reporterin berichtete von einzelnen Rangeleien. Laut "Bild"-Zeitung waren unter den Demonstranten mehrere gewaltbereite Rechte, die gegen Ausländerkriminalität protestierten und "Wir sind das Volk" skandierten. Antifaschistische Aktivisten berichteten in sozialen Medien von Übergriffen auf Migranten. Die Polizei bestätigte diese Berichte allerdings bislang nicht. Sie berichtete lediglich von vier Anzeigen, darunter zwei wegen Körperverletzung, eine wegen Bedrohung sowie eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Augenzeuge berichtet von Angriff durch Rechte

Ein Augenzeuge berichtete dem MDR, dass viele Besucher vom Abbruch des Festes nichts mitbekommen hatten und sich noch in der Innenstadt aufhielten, als der Demonstrationszug startete.



Aus dem Zug hätten sich einzelne Gruppen gelöst und seien mit dem Ruf "Kanakenklatschen!" durch den Stadthallenpark gerannt. Eine Gruppe Migranten habe daraufhin die Flucht ergriffen. Dem Zeugen zufolge kam dabei mindestens ein Migrant zu Fall und wurde, am Boden liegend, von den Angreifern geschlagen und getreten. Die Polizei habe weitere Ausschreitungen verhindert.

Die Polizei teilte am Abend mit, die Demos seien am Abend nach und nach aufgelöst worden. Die Einsatzkräfte würden aber die ganze Nacht über in der Innenstadt unterwegs sein.

Stadtsprecher: Sind erschrocken