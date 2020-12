Vier Jahre lang hatte Helga Andel eine alleinerziehende Mutter mit Zwillingen in ihrer Nachbarschaft als ehrenamtliche Familienpatin betreut. Längst war "die Frau Andel" für die Kinder ihre "Oma Helga" geworden, die Teil der Familie ist. Daneben war die Seniorin auch Patin bei einer jungen Familie, die nach Westdeutschland umzog. Als wieder ein Anruf einer Projektleiterin der Familienpaten kam, ob Helga Andel nicht ein Paar aus Freiberg kennenlernen wollte, das dringend Hilfe benötige, stand für die Sächsin fest: "Ich war 68 Jahre alt. Ich wollte keine weitere Familie, weil mein Herz ja schon an den Zwillingen hing und an der weggezogenen Familie." Aber anschauen wollte sie sich die Freiberger wenigstens. Sie fuhr hin.