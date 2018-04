Gleich zu Beginn der Verhandlung ließ der Angeklagte durch seinen Verteidiger ein Schreiben verlesen, in dem er die Tat gestand. Demnach hat er nach einem misslungenen Drogengeschäft zusammen mit seiner Freundin per Fahrrad in die Schweiz flüchten wollen. Unterwegs hätten sie jedoch gemeinsam beschlossen, ein Auto zu rauben und den Fahrer dabei notfalls zu töten. Auf dem Weg nach Gera seien sie per Anhalter nach Ronneburg gefahren, überfielen den Fahrer aber nicht. Auch eine Frau in Gera geriet später ins Visier der Täter. Beide blieben jedoch unbehelligt, weil das Paar sich nicht einig gewesen sei. Das spätere Opfer, ein 45-Jähriger Mann, hätten sie dann zufällig am frühen Morgen des 11. November auf der Plauenschen Straße in Gera entdeckt.