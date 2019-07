Der detailgetreue Nachbau eines Horch 14-17 in Zwickau geht voran. Am Donnerstag nahm der zuständige Förderverein ein weiteres, wichtiges Bauteil in Empfang: das Drei-Gang-Getriebe. Dabei handelt es sich um ein Geschenk einer Firma aus Stollberg, die das Getriebe auf Grundlage alter Skizzen nachkonstruiert hat.